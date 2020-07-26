تغريدة من المريسل بعد تجديد عقد غوميز

المواطن - محمد سمعه

أطلق الإعلامي الرياضي والناقد عبدالعزيز المريسل، تغريدة ساخرة ومثيرة للجدل، وذلك بعد إعلان نادي الهلال عن تجديد عقد الفرنسي بافيتيمبي غوميز حتى صيف عام 2022.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر” : “النصر جدد لبيتروس وبرادلي جونز وما أعلن، وغيره يجدد العقود ويعتبرها بطولة، فارق الطموح والفكر”.

وكان نادي الهلال، أعلن أول أمس الجمعة، من خلال فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” عن تجديد عقد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز حتى صيف 2022.

الهلال “خلاها” سنتين لـ غوميز

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال فيديو بعنوان: “خلووها سنتين”، في إشارة إلى تجديد عقد غوميز لمدة موسمين.

ويُعد غوميز واحدًا من الأعمدة الرئيسية للفريق الهلالي حيث ساهم في تتويج الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، على حساب فريق أوراوا الياباني.

الهلال يُواجه في الـ5 من أغسطس

ويستعد الهلال لاستئناف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس، حيث يواجه النصر يوم 5 أغسطس المقبل.

وقبل التجديد لغوميز، وقّع المهاجم صالح الشهري مع نادي الهلال ولمدة 4 سنوات، وذلك بعد شراء النادي لعقده بشكل رسمي من نادي الرائد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” صورًا من توقيع صالح الشهري لعقده مع الأزرق حتى عام 2024 بحضور رئيس النادي فهد بن نافل.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.



