تفاصيل حديث رئيس الاتحاد مع بوني

المواطن - محمد سمعه

دخل أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، في نقاش مع اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني، مهاجم الفريق الكروي الأول، الذي تعرض لإصابة عضلية مؤخرًا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” أن أنمار الحائلي دخل في نقاش مع بوني للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك قبل بدء التدريبات استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي.

غدًا التدريب الأخير لـ الاتحاد قبل عيد الأضحى:

وسيؤدي الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد مساء غدٍ الخميس تدريباته، قبل الإجازة التي سيحصل عليها لاعبو الفريق الأول بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي وقت سابق، يبدو أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي بنادي الاتحاد، قد استقر على بديل اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني الذي تأكد غيابه عن مباراة الأهلي يوم 9 أغسطس المقبل بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستقر المدرب البرازيلي على استدعاء المهاجم عبدالرحمن الغامدي ليكون بديلًا لبوني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تم التأكد من غياب بوني لمدة 18 يومًا بسبب الإصابة وفقًا لـ“المدينة”.

إصابة بوني تُنقذ نجم الاتحاد من المُغادرة:

وأتت إصابة بوني لتكون ذات فائدة للاعب عبدالرحمن الغامدي الذي كان في الأسابيع القليلة الماضية، مرشحًا وبقوة لمغادرة الاتحاد والانضمام لنادي الوحدة بفترة الانتقالات الصيفية الحالية. من ناحية أخرى، يواجه اللاعب البرازيلي رومارينهو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، خطر الغياب عن مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وإذا تلقى رومارينهو الإنذار الرابع في مباراة الاتحاد وأبها يوم 4 أغسطس بالجولة الـ23 فهذا سيعني أنه سيغيب عن مباراة الأهلي وفقًا لـ“عكاظ”. وسيواجه الاتحاد جاره الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة بجدة. ويحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم. ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 11 لقاءً، وتمكن من تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه بـ33 هدفًا.



