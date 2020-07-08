تقديرًا للممرضة نجود الخيبري.. الصحة تطلق اسمها على مستشفى متكامل بالمدينة

المواطن - الرياض

علنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه تم تسمية المستشفى الذي دشن اليوم باسم “مركز نجود الطبي”؛ تقديرًا لما قدمته الممرضة نجود خليل الخيبري رحمها الله، وعرفانًا بجهود الممارسين الصحيين.

وفاة البطلة نجود الخيبري:

يذكر أن المدينة المنورة، شهدت أمس الثلاثاء 17/ 10/ 1441هـ وفاة الممرضة في مركز صحي العوالي بالمدينة المنورة “نجود خليل الخيبري”، بعد إصابتها بفيروس كورونا إثر عملها في أحد المحاجر الصحية.

وتفاعل آلاف المغردين مع وسم ‫”الممرضة نجود الخيبري”، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجزيها خير الجزاء؛ نظير جهودها في مكافحة الوباء.

وعزّى منسوبو وزارة الصحة والجمعية السعودية للتمريض أسرة البطلة، سائلين الله جل وعلا أن يغفر لها ويرحمها وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

مستشفى متكامل:

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور وزير الصحة توفيق الربيعة قد دشن اليوم مستشفى متكامل تم تنفيذه في (59) يومًا بسعة (100) سرير، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا.

وقد تم إنشاء المستشفى على مساحة تقارب 15000م2، كما تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية؛ إذ جرى إنشاؤه وفق أعلى مستويات البنية التحتية والخدمات المساندة من أنظمة ومعدات كهربائية وميكانيكية، منها نظام شبكة الغازات الطبية، وأنظمة مكافحة الحريق.