توزيع حالات كورونا.. الرياض تتصدر بـ 118 وإجمالي التعافي 217.780 حالة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فيما تم تسجيل 2049 حالة تعافٍ إضافية، و31 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية 264.973 حالة، من بينها 44.490 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2120 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 217.780 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2703 حالات وفاة.

وجاء توزيع الحالات كالتالي: “الرياض 118، الهفوف 115، المبرز 107، الدمام 106، خميس مشيط 104، مكة المكرمة 103، بريدة 82، نجران 80، الطائف 71، المدينة المنورة 68، حائل 57، جدة 56، ينبع 51، الخبر 39”.

ولمعرفة تفاصيل توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط: (اضغط هنا).



