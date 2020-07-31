توزيع حالات كورونا في السعودية.. مكة وخميس مشيط تتصدران

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1686) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (4460) حالة جديدة.

وجاء توزيع حالات كورونا كما يلي: مكة المكرمة 178 حالة، خميس مشيط 106 حالات، الرياض 99 حالة، الهفوف 84 حالة، المدينة المنورة 68 حالة، حائل 61 حالة، جازان 58 حالة، نجران 56 حالة، بارق 50 حالة، حفر الباطن 50 حالة، رجال ألمع 45 حالة.

وبحسب الصحة، وصل إجمالي الحالات إلى 275.905 وإجمالي التعافي 235.658، أما إجمالي الوفيات فوصلت إلى 2.866 حالة، وهناك 37.381 حالة نشطة منها 2.033 حالة حرجة.

وفيما يلي توزيع حالات كورونا في السعودية:



