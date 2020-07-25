جازان تسجل 115 حالة كورونا جديدة والإجمالي 5091

المواطن- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 34 إصابة، وبيش 20 إصابة، وصبيا 16 إصابة، وأحد المسارحة 13 إصابة، وأبو عريش 9 إصابات، وصامطة 8 إصابات، والعيدابي 6 إصابات، والدرب 3 إصابات، وفيفاء إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من العارضة، والدائر، والطوال، والريث، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 3 حالات شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في جازان.

إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 5091 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 3659 حالة، وبلغ عدد الوفيات 58 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1374 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 264973 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 217782 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2703 حالات، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 44488 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2120 حالة.



