جازان تسجل 125 حالة كورونا جديدة وتعافي 195

المواطن- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 58 إصابة، وبيش 36 إصابة، وصبيا 13 إصابة، وأبو عريش 6 إصابات، وفيفاء 4 إصابات، وأحد المسارحة 3 إصابات، والعيدابي إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من صامطة، والطوال، وضمد، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 195 حالة شفاء.

إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 5728 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4399 حالة، وبلغ عدد الوفيات 63 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1266 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 275905 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 235658 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2866 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 37381 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2033 حالة.



