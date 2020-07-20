جرس إنذار في الاتحاد بمشكلة جديدة لأحد اللاعبين

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الاتحاد على موعد مع أزمة جديدة، بسبب أحد لاعبي الفريق الكروي الأول، خاصة بعد تأخر مستحقاته المالية من قبل إدارة النادي.

وتتعلق الأزمة بالحارس البرازيلي مارسيلو غروهي المنضم لنادي الاتحاد في يناير 2019، وسينتهي عقده في يونيو 2023.

وينتظر غروهي حتى اللحظة الحالية، تسلّم مبلغ 8 ملايين ريال وهي دفعة مالية متأخرة من مستحقات عقدة، وفقًا لـ “عكاظ”.

غروهي قد يُطالب بفسخ عقده

وربما إذا تأخرت إدارة الاتحاد في إرسال المستحقات للحارس غروهي، قد تحدث أزمة جديدة تتعلق بطلب الحارس البرازيلي فسخ عقده.

وتُعيد أزمة غروهي إلى أذهان الاتحاديين، أزمة اللاعب فهد المولد الذي غادر معسكر فريقه في أبها يوم 8 يوليو الجاري بدون إذن بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة.

بيان الاتحاد يرد على أزمة فهد المولد

وجاء بيان الاتحاد كالتالي: “انطلاقًا من مبدأ الشفافية ووضع الجماهير الاتحادية الوفية أمام الحقيقة بخصوص ما بدر من اللاعب فهد المولد وتركه لمعسكر الفريق بمدينة أبها، بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه لدى إدارة النادي، ورغبته في استلامها قبل أن يعود للتدريبات”.

وأضاف البيان: “يود مجلس الإدارة أن يوضح للعموم بأنه لا توجد للاعب من الناحية المحاسبية أي متأخرات مالية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بينه وبين النادي، فقد قام المجلس بتسديد كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء معسكر الفريق الحالي في منطقة عسير”.

وتابع البيان: “ومجلس الإدارة يؤكد للجميع أنه يتعامل مع جميع اللاعبين بمبدأ المساواة، وأن ما يطالب به اللاعب من مستحقات- كما يرى- لا يوجد لها ما يسند ويبرر صرفها من قبل مجلس إدارة النادي الذي لن يقبل هذا التصرف غير اللائق، الذي يستغرب أن يصدر من لاعب دولي له مكانته في قلوب الاتحاديين وله خبرته ويعول عليه كثيرة، خصوصًا في الظروف الحالية التي يمر بها النادي”.



