جمال عارف لـ فهد المولد: الاتحاد أكبر منك وأنت الخاسر !

المواطن - محمد سمعه

وجّه الإعلامي الرياضي جمال عارف رسالة هجومية للاعب فهد المولد؛ وذلك بسبب مغادرته معسكر الفريق في أبها دون إذن، بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة للاعب.

وكتب جمال عارف عبر حسابه في “تويتر”: “يجب أن يعرف الجميع أن الاتحاد الكيان الكبير لا يمكن أن تمارس عليه ضغوطات من أي لاعب مهما كان“.

وأضاف عارف: ”يجب أن يعرف كل لاعب أن الاتحاد لا يمكن أن يخضع لرغبات ومطالبات غير موجودة، اسمع يا فهد المولد، الاتحاد أكبر منك ومن أي لاعب يمارس مثل هذه الأساليب“.

وواصل عارف قائلًا: “احترم الاتحاد وجمهوره الذي صنع لك كل هذه النجومية التي لم ولن تجدها في أي نادٍ، هروبك بهذه الطريقة ليس في مصلحتك على الإطلاق ولو كانت لديك أي مطالبات مالية فهناك عدة طرق لحفظ حقوقك بدون هذه الأساليب“.

وتابع عارف: ”ثق تمامًا أنك الخاسر الأكبر، ولابد أن يطبق عليك النظام حتى لا تستشري الفوضى”.

وكان اللاعب فهد المولد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تعهد بالرد على سبب مغادرته لمعسكر الفريق في أبها، وذلك ردًّا على بيان الاتحاد الذي أُصدر اليوم الأربعاء، وكشف تفاصيل الأزمة.

فهد المولد يُعلق على أزمته:

وكتب فهد المولد عبر حسابه في Snap CHat قائلًا: “الحمد لله على كل حال وما بغيت توصل لهذا الحال لكن دام كذا بوضح الحقيقة من البداية للنهاية، والله يعطي كل إنسان على نيته”.

وفي وقت سابق، كشف نادي الاتحاد، في بيان له عبر “تويتر”، تفاصيل أزمة اللاعب فهد المولد وقيامه بترك معسكر الفريق في أبها، بحجة وجود متأخرات مالية له لدى إدارة النادي.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي: “انطلاقًا من مبدأ الشفافية ووضع الجماهير الاتحادية الوفية أمام الحقيقة بخصوص ما بدر من اللاعب فهد المولد وتركه لمعسكر الفريق بمدينة أبها، بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه لدى إدارة النادي، ورغبته في استلامها قبل أن يعود للتدريبات”.

الاتحاد ينفي وجود مستحقات مالية متأخرة:

وأضاف البيان: “يود مجلس الإدارة أن يوضح للعموم بأنه لا توجد للاعب من الناحية المحاسبية أي متأخرات مالية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بينه وبين النادي، فقد قام المجلس بتسديد كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء معسكر الفريق الحالي في منطقة عسير”.

وتابع البيان: “ومجلس الإدارة يؤكد للجميع أنه يتعامل مع جميع اللاعبين بمبدأ المساواة، وأن ما يطالب به اللاعب من مستحقات- كما يرى- لا يوجد لها ما يسند ويبرر صرفها من قبل مجلس إدارة النادي الذي لن يقبل هذا التصرف غير اللائق، الذي يستغرب أن يصدر من لاعب دولي له مكانته في قلوب الاتحاديين وله خبرته ويعول عليه كثيرة، خصوصًا في الظروف الحالية التي يمر بها النادي”.

وتابع البيان: “ويؤكد مجلس الإدارة أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق النادي، ومنع تكرار حدوث مثل هذه التصرفات في المستقبل من قبل أي لاعب، فهناك وسائل عديدة كفلها النظام، يمكن للجميع من خلالها المطالبة بحقوقهم، إن وجدت، دون المساس بمصلحة النادي. مع التأكيد على استمرار العمل بكل احترافية، ومعاملة اللاعبين على حد سواء والالتزام بالعقود التي تم التوقيع عليها، وعليه ستطبق كافة أنظمة ولوائح الاحتراف على الجميع.. حقوق وواجبات وعقوبات، والله الموفق”.