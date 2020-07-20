جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تطلق حملة “خير مكة”

المواطن - مكة المكرمة

أطلقت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة حملة التبرع لـ”مشروع خير مكة” الذي تتبناه الجمعية والمقام بمخطط النسيم بمكة المكرمة، ويمثل مشروع خير مكة نموذجاً لتنوع مصادر الدخل المستدام للميزانية التشغيلية للجمعية، وتتمحور الحملة حول دعم هذا المشروع الخيري الذي يتوقع الانتهاء منه خلال شهر أبريل 2021 المقبل، حيث يتطلب الدعم إرسال رسالة نصية من المتبرعين إلى الرقم 5050 متبوعاً بالرقم -5- والمخصص لدعم هذا البرنامج الذي سيكون أهم رافد لدعم الخدمات العلاجية المجانية التي تقدمها الجمعية في فروعها الـ11 المنتشرة في أنحاء المملكة.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة الدكتور أحمد التميمي أن المشروع يحظى بدعم كريم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية كونه يمثل نقلة نوعية في أداء مؤسسات العمل الخيري في المملكة بوجه عام والجمعية بوجه خاص على صعيد تنمية مواردها، وتوفير مصدر دخل دائم وثابت يضمن استمرارية خدماتها المجاني للآلاف من الأطفال ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن ارتفاع ميزانية تشغيل مراكز الجمعية تؤكد حجم التحدي الذي تواجهه الجمعية، خاصة وهي تعتمد على تبرعات أهل الخير كمصدر رئيس لإيراداتها.

وقد أقرت الجمعية تنفيذ المشروع عطفاً على عدة منطلقات منها، زيادة الطلب على المباني المكتبية ذات المواصفات التكنولوجية في مكة المكرمة، والنمو العمراني والتجاري المتزايد في العاصمة المقدسة، إلى جانب دراسات الجدوى الاقتصادية الإيجابية للمشروع، مشدداً على أن مقومات المشروع هي الجمع بين التصميم المعماري الراقي والهدف الاقتصادي، وتوفير بيئة عمل مريحة لمستخدمي الوحدات المكتبية، على أن يكون علامة معمارية مميزة في مكة المكرمة ما يسهلّ عملية التسويق، وتتوفر فيه تقنيات العمارة الذكية وهو يخدم مدينة مكة المكرمة بشكل عام والشركات والمؤسسات وقطاع الأعمال بشكل خاص.



