جيوفنكو يظهر بشكل جديد في تدريبات الهلال

المواطن - محمد سمعه

ظهر اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال بشكل جديد، حيث حلق شعره بالكامل، وذلك أثناء تواجده اليوم الخميس في تدريبات أزرق العاصمة.

وعلّق الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” على حلق جيوفنكو لشعره قائلًا: “لوك الصيف”.

من ناحية أخرى، يستعد نادي الهلال لخوض غمار المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019- 2020، حيث سيتم استئناف المباريات في الرابع من أغسطس المقبل.

ويتواجد نادي الهلال حاليًّا في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

خمس مباريات تضمن الدوري لـ الهلال

وإذا نجح الهلال في الفوز على النصر ثم الفوز على الفتح والعدالة والأهلي والفيصلي فهذا يعني أن لقاءات الأزرق ضد كل من الحزم والوحدة والشباب ستكون بمثابة تحصيل حاصل للأزرق، كونه نجح في حسم اللقب والانفراد بفارق كبير من النقاط عن أصفر العاصمة.

وسيخوض الهلال ديربي الرياض ضد النصر في الـ5 من أغسطس المقبل، حيث يسعى الأزرق للفوز والثأر من خسارة الذهاب ضد أصفر العاصمة بثنائية مقابل هدف يوم 27 أكتوبر الماضي، في مباراة أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال في الرياض.

المباريات المتبقية من الدوري

وجاءت المباريات كالتالي: الجولة الـ23 “الفتح والفيحاء، أبها والاتحاد، الرائد وضمك، الفيصلي والتعاون، الأهلي والحزم، العدالة والاتفاق والوحدة والشباب، والنصر والهلال”.

أما مباريات الجولة الـ24 فجاءت مكونة من: “الاتفاق والفيحاء وضمك والفيصلي والوحدة والرائد والاتحاد والأهلي والشباب والتعاون، أبها والنصر، الحزم والعدالة، والهلال ضد الفتح”.

بينما جاءت مباريات الجولة الـ25 مكونة من: “الفتح وأبها الفيحاء والشباب، الرائد والحزم، الاتحاد والاتفاق، العدالة والهلال والفيصلي ضد الأهلي، والتعاون ضد ضمك، النصر ضد الوحدة”.

أما مباريات الجولة الـ26 فستكون: “الفتح والاتفاق الفيصلي والاتحاد، أبها والحزم، الرائد والشباب، العدالة والوحدة والفيحاء ضد ضمك، التعاون والنصر، الأهلي والهلال”.

ومباريات الجولة الـ27 ستكون: “الاتفاق والرائد، الشباب وأبها، الحزم والفتح، والاتحاد والفيحاء، الهلال والفيصلي، ضمك والأهلي، الوحدة والتعاون، النصر والعدالة”.

بينما مباريات الجولة الـ28 فهي “العدالة ضد الرائد، ضمك وأبها، النصر والفيحاء، الهلال والحزم، الفتح والاتحاد، الفيصلي والوحدة، التعاون والاتفاق، الأهلي والشباب”.

أما مباريات الجولة الـ29 فهي: “أبها والأهلي، الفيحاء والعدالة، الاتفاق وضمك، الاتحاد والنصر، الفتح والتعاون، الرائد والفيصلي، الوحدة والهلال، الشباب والحزم”.

بينما مباريات الجولة الـ30: فهي “العدالة والاتحاد، ضمك والفتح، الحزم والوحدة، الأهلي والرائد، الفيصلي وأبها، التعاون والفيحاء، الهلال والشباب، النصر والاتفاق”.