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حالات الإصابة بكورونا في أمريكا تتخطى 4 ملايين
بزيادة 64582 حالة عن الإحصاء السابق

حالات الإصابة بكورونا في أمريكا تتخطى 4 ملايين

2020/07/27
الساعة 1:14 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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حالات الإصابة بكورونا في أمريكا تتخطى 4 ملايين إصابات فيروس كورونا في أمريكا
المواطن - متابعة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم أمس الأحد، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى أربعة ملايين و163892 بزيادة 64582 حالة عن الإحصاء السابق، في حين زاد عدد الوفيات 929، ليصل الإجمالي إلى 145942 حالة.

وأعلنت المراكز الأمريكية عن إجمالي الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 25 يوليو بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل يوم واحد.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.




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