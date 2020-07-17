حفيدة ملكة بريطانيا الأميرة بياتريس تتزوج سرًا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تزوجت ابنة الأمير آندرو وحفيدة الملكة إليزابيث، الأميرة بياتريس اليوم، في حفل زفاف سري من مطور العقارات الإيطالي إدواردو مابيلي موتزي.

وكان من المقرر أن يتزوجا في تشابل رويال بقصر سانت جيمس في 29 مايو، ولكن تم تأجيل الحفل بسبب جائحة كوفيد-19 ولم يتم تحديد موعد جديد من قِبل القصر في ذلك الوقت.

ويبدو أن الزوجين اتخذا قرار الزواج في حفل سري صغير مع أقرب أصدقائهم وعائلتهم، بدلًا من الانتظار لتحديد موقع آخر.

ويُعتقد أن الزوجين تبادلا النذور اليوم في قلعة وندسور بحضور دوق ودوقة يورك اللذين كانا في عزلة بسبب فيروس كورونا، وبحضور الملكة أيضًا، حيث تألقت باللون الأخضر.

ومن غير المعروف إذا كانت شقيقتها الصغرى الأميرة أوجيني وزوجها حضرا حفل الزفاف الحميم، وكذلك أبناء عمها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، والأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

ويُذكر أن ذلك يُعد الظهور الأول لدوق يورك، بعد اعتقال السيدة جيسلين ماكسويل المتورط معها ومع رجل الأعمال جيفري إبستاين في مافيا الاتجار بالجنس وبالبشر واستغلال القاصرات.



