حقيقة استكمال أبطال آسيا 2020 في أرض محايدة

المواطن - مروة نبيل

أبدى مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفضهم لمقترض أعضاء غرب القارة باستكمال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 في أرض محايدة.

أبطال آسيا 2020

ونوقش مقترح استكمال دوري أبطال آسيا 2020 في أرض محايدة خلال اجتماع الاتحاد القاري الذي عُقد قبل شهر، ولم يتم طرحه في اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي الذي أُقيم الأول من يوليو الجاري، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن اسم الدولة التي ستستضيف بطولة التجمع لمنافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث تم فتح باب تقديم الملفات خلال الأيام الماضية.

ولم يتقدم حتى الآن سوى الدوحة من أجل استضافة مباريات البطولة، وذلك بعد أن استوفت الشروط المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن أبرزها الملاعب المكيفة.

وأضافت المصادر: “سيعلن المكتب التنفيذي الآسيوي الدولة المستضيفة، أو سيمدد موعد تقديم الطلبات لوقت آخر من أجل فتح المجال لأكثر عدد ممكن من الدول”.

عودة البطولة بنظام جديد

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن مؤخرًا عن موعد استئناف بطولة دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة بنظام جديد، وذلك بعد توقفها لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُمثل السعودية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا أربعة فرق، وهي؛ الهلال بطل النسخة الماضية، النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التعاون المتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين، والأهلي صاحب المركز الرابع.



