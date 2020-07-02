حكم إهداء المعلمين والمعلمات هدايا إلى مديرهم

المواطن - الرياض

أكد الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، أنه لا يجوز إهداء المعلمين والمعلمات هدايا إلى مديرهم.



وأضاف الخثلان في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، ردًا على استفسار في هذا الشأن، إن هذه الهدية من أجل منصبه الوظيفي، ولو لم يكن هذا الشخص مديرًا أو مديرة لما أهدي له هدية.

وتابع أنه عندما أهدى بعض الناس لرجل من الصحابة كان يجمع الزكوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليّ، ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدى إليه شيء أم لا).