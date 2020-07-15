حملة اختراقات لحسابات مليوينة في تويتر.. الهدف السرقة وتحويل الأموال

المواطن - الرياض

حذر خبراء تقنيون من حملة اختراقات لحسابات مليونية في موقع التدوينات المصغرة تويتر، والهدف السرقة وتحويل الأموال.

وتعرضت حسابات مشاهير وشركات معروفة على “تويتر، للقرصنة خلال الساعات القليلة الماضية بينها حساب بيل غيتس وإيلون ماسك وشركات أمريكية.

من جهته نصح الخبير التقني عبدالله السبع الجميع بالحذر والاحتياط، وتجاهل أي روابط غير معروفة أو مجهولة.

نصيحة وللاحتياط لا تضغط على أي رابط او تصدق أي خبر ينشر في #تويتر 🚨 في حملة إختراقات كبيرة بسببها تم إختراق حساب رئيس تويتر بنفسه وحساب شركة #ابل وشركات كبيرة و أنصح و بشدة إنك تغيير الرقم السري لحسابك او ما تنتهي الأزمة لأن واضح إن الارقام السرية ممكن تتسرب #اختراق_تويتر pic.twitter.com/5dx1Elotgm — عبدالله السبع (@7Alsabe) July 15, 2020

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة وللاحتياط لا تضغط على أي رابط أو تصدق أي خبر ينشر في تويتر.

وأضاف السبع: “هناك حملة اختراقات كبيرة بسببها تم اختراق حساب رئيس تويتر بنفسه وحساب شركة أبل وشركات كبيرة”.

وتابع السبع: “أنصح وبشدة أنك تغير الرقم السري لحسابك إلى أن تنتهي الأزمة؛ لأنه واضح أن الأرقام السرية ممكن تتسرب”.



