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حملة اختراقات لحسابات مليوينة في تويتر.. الهدف السرقة وتحويل الأموال
اختراق حساب بيل غيتس وإيلون ماسك وشركات أمريكية

حملة اختراقات لحسابات مليوينة في تويتر.. الهدف السرقة وتحويل الأموال

2020/07/16
الساعة 12:48 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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حملة اختراقات لحسابات مليوينة في تويتر.. الهدف السرقة وتحويل الأموال
المواطن - الرياض

حذر خبراء تقنيون من حملة اختراقات لحسابات مليونية في موقع التدوينات المصغرة تويتر، والهدف السرقة وتحويل الأموال.

وتعرضت حسابات مشاهير وشركات معروفة على “تويتر، للقرصنة خلال الساعات القليلة الماضية بينها حساب بيل غيتس وإيلون ماسك وشركات أمريكية.

من جهته نصح الخبير التقني عبدالله السبع الجميع بالحذر والاحتياط، وتجاهل أي روابط غير معروفة أو مجهولة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة وللاحتياط لا تضغط على أي رابط أو تصدق أي خبر ينشر في تويتر.

وأضاف السبع: “هناك حملة اختراقات كبيرة بسببها تم اختراق حساب رئيس تويتر بنفسه وحساب شركة أبل وشركات كبيرة”.

وتابع السبع: “أنصح وبشدة أنك تغير الرقم السري لحسابك إلى أن تنتهي الأزمة؛ لأنه واضح أن الأرقام السرية ممكن تتسرب”.




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