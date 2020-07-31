حيلة من كاريلي للمّ شمل الاتحاد وتهديد الخصوم

المواطن - محمد سمعه

اتجه المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى اتباع حيلة جديدة، وذلك من أجل لمّ شمل الفريق لتحسين النتائج وتوجيه رسالة تحذيرية في الوقت ذاته لخصوم العميد مع استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وقرر كاريلي أمس الخميس عدم إلغاء المران، وجعل لاعبي الاتحاد يُفطرون في مقر النادي بعد صيامهم يوم وقفة عرفة في إشارة منه إلى ضرورة التركيز الشديد من أجل إسعاد الجماهير الاتحادية في المباريات الرسمية بعد الأداء الفني السيئ الذي قُدم من لاعبي الاتحاد في المباريات الودية مؤخرًا.

صورة من حساب الاتحاد تُوضح قرار كاريلي

وكان حساب نادي الاتحاد الرسمي في Snap Chat نشر صورة للاعبي العميد وهم يُفطرون أمس في مقر النادي بعد رفض كاريلو إلغاء مران أمس الخميس.

وفي وقت سابق، يبدو أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي بنادي الاتحاد، قد استقر على بديل اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني الذي تأكد غيابه عن مباراة الأهلي يوم 9 أغسطس المقبل بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الغامدي بديل بوني في مباريات الاتحاد

واستقر المدرب البرازيلي على استدعاء المهاجم عبدالرحمن الغامدي ليكون بديلًا لبوني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تم التأكد من غياب بوني لمدة 18 يومًا بسبب الإصابة وفقًا لـ “المدينة”.

وأتت إصابة بوني لتكون ذات فائدة للاعب عبدالرحمن الغامدي الذي كان في الأسابيع القليلة الماضية، مرشحًا وبقوة لمغادرة الاتحاد والانضمام لنادي الوحدة بفترة الانتقالات الصيفية الحالية.



