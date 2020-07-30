حُسم الأمر.. مايكون نصراويًا رسميًا

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي النصر رسميًا في الحصول على خدمات المدافع البرازيلي مايكون بيريرا بشكل نهائي من فريق غلطة سراي التركي.

مايكون نصراويًا

وأعلن عضو الشرف الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بن أحمد بغلف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن استمرار مايكون في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي.

ونشر عضو الشرف النصراوي صورة للمدافع البرازيلي، وعلق قائلًا: “لم تأتِ من فراغ.. أجيبه يعني أجيبه .. لكن دون ابتزاز من ناديه، تم الآن.. تمديد وشراء عقد اللاعب ولله الحمد”.

وتابع بغلف تغريدته قائلًا: “كل الشكر للدكتور العبقري صفوان السويكت.. وللمشرف الداهية عبدالرحمن الحلافي، وكل الشكر لكم يا جمهور الشمس على ثقتكم بمحبكم.. الوحش في طريقة إلى عاصمة الفخر الرياض”.

وأكدت تقارير أن إدارة النصر أمهلت المدافع البرازيلي 24 ساعة من أجل التوصل لحل مع إدارة غلطة سراي، إما بالموافقة على تمديد الإعارة حتى يوم 5 أكتوبر، أو شراء المدة المتبقية من عقده الذي ينتهي في 30 يونيو، وإجراء مخالصة نهائية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مايكون مع النصر

وتعاقد نادي النصر مع المدافع البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019 قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي لمدة موسم ونصف، ويملك النادي التركي عقده حتى يونيو 2021.

ويُعد صاحب الـ31 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة النصر، وساهم في تتويجه الموسم الماضي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك معه هذا الموسم في 26 مباراة بجميع البطولات.



