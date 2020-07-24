24 ساعة تحسم مصير مايكون مع النصر

المواطن - مروة نبيل

منحت إدارة نادي النصر مهلة أخيرة للمدافع البرازيلي مايكون بيريرا، أملًا في التوصل إلى اتفاق مع غلطة سراي التركي والعودة إلى العالمي مجددًا.

مهلة 24 ساعة

وأمهلت إدارة النصر المدافع البرازيلي 24 ساعة من أجل التوصل لحل مع إدارة غلطة سراي، إما بالموافقة على تمديد الإعارة حتى يوم 5 أكتوبر، أو شراء المدة المتبقية من عقده الذي ينتهي في 30 يونيو، وإجراء مخالصة نهائية.

وستبرم إدارة نادي النصر عقدًا مع مايكون لمدة عامين في حال نجاحه في إجراء مخالصة مع غلطة سراي، فيما طالب المدافع البرازيلي منحه مزيدًا من الوقت وفرصة أخيرة للجلوس مع إدارة النادي التركي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

رحيل مايكون

وأغلقت إدارة نادي النصر ملف استمرار المدافع البرازيلي في الفريق بانتهاء المهلة التي تم منحها لإدارة غلطة سراي، قبل أن تؤكد تقارير احتمالية استمراره نظرًا لمرور النادي التركي بأزمة مالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير أن الإدارة النصراوية عادت وفتحت اتصالات مجددًا مع اللاعب البرازيلي، في محاولة أخيرة لكي يعود ويستعمل منافسات الموسم الرياضي الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم.

وودع المدافع البرازيلي زملاءه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعد نهاية علاقته بشكل رسمي مع العالمي، لعدم تمديد عقده ليعود رسميًا إلى غلطة سراي، وغادر قبل 3 أيام إلى تركيا بعد فشل المفاوضات بين الطرفين.

مايكون مع النصر

وتعاقد نادي النصر مع المدافع البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019 قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي لمدة موسم ونصف، ويملك النادي التركي عقده حتى يونيو 2021.

ويُعد صاحب الـ31 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة النصر، وساهم في تتويجه الموسم الماضي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك معه هذا الموسم في 26 مباراة بجميع البطولات.



