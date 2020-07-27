خدمة إلكترونية في القصيم لإصدار تصاريح الذبح للمطابخ خلال عيد الأضحى

المواطن - القصيم

أطلقت أمانة منطقة القصيم، خدمة إلكترونية لتقديم الطلبات للحصول على تصاريح ذبح الأضاحي للمطابخ الأهلية عبر بوابتها الإلكترونية هنا، وذلك ضمن الاستعدادات والتجهيزات التي نفذتها الأمانة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

تسهيل وتيسير:

وتمكن هذه الخدمة المستفيدين من إصدار تصاريح الذبح بالمطابخ الأهلية في القصيم؛ بهدف التسهيل والتيسير وتوفير خيارات متعددة للمستفيدين وفق الاشتراطات البلدية، ولضمان جودة الخدمة المقدمة.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن هذه الخدمة تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة في استقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان انسيابية ومرونة تنظيم الأعمال في عيد الأضحى المبارك، وتماشيًا مع جهود الأمانة المبذولة في تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية.



