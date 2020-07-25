خطيب إيراني: كورونا علماني!

المواطن - متابعة

في وقت ما زالت فيه إيران تسجّل إصابات كثيرة يوميًّا بفيروس كورونا المستجد، زعم خطيب صلاة الجمعة في مدينة قم الإيرانية، عباس موسوي مطلق، أن الوباء ما هو إلا فيروس “علماني يستهدف المجتمعات المتدينة لحرفها عن الدين، ويحاول بآثاره المدمرة دفعها إلى الضلال”، بحسب تعبيره.

وأصر خطيب الجمعة، أن على الناس اتباع تعليمات الخبراء الدينيين في إقامة مراسم دينية هذا الشهر.

ليس التصريح الأول من نوعه!

يذكر أنه خلال الأيام الأخيرة، انتقد العديد من رجال الدين في إيران استمرار القيود بسبب تفشي موجة ثانية من الوباء في إيران، مع مواعيد بعد المناسبات الدينية المعروفة في البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها رجال الدين مسؤولون في النظام الإيراني عن افتراضات غريبة حول الوباء، حيث زعم رجل الدين المتشدد، آية الله محمد سعيدي، في مارس الماضي، أن “المبالغة في تقدير خطر الوباء هو مؤامرة من قبل الأعداء”.

وأضاف أن كورونا هو جزء من “صراع الحضارات” الذي تحرض عليه القوى الغربية ضد الإسلام والمسلمين، على حد زعمه.

كما أن المرشد الإيراني علي خامنئي، اتهم واشنطن، في كلمة في مارس الماضي بـ”تخليق” فيروس كورونا وذلك “بشكل يتناسب مع جينات الإيرانيين”، رافضًا العرض الأمريكي لمساعدة طهران في مكافحة المرض.

إلا أن نائب وزير الصحة الإيراني، رضا ملك زاده، كان أكد أنه على الناس أخذ التوصيات الصحية على محمل الجد مع تسارع انتشار موجة جديدة في إيران.



