دي سوزا : سأعود إلى جدة قريبًا

المواطن - مروة نبيل

طمأن البرازيلي جوزيف دي سوزا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماهير على حالته الصحية حاليًا، مؤكدًا عودته إلى جدة قريبًا.

دي سوزا يعود

وقال جوزيف دي سوزا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “في غضون أيام قليلة إن شاء الله سأعود إلى جدة مرة أخرى”.

وانهالت التعليقات على تغريدة دي سوزا وحرصت الجماهير على دعمه ومطالبته بتقديم الأفضل، ليوجه اللاعب البرازيلي الشكر إليهم، ويقول: “شكرًا لجميع الرسائل.. أنا سعيد للحديث معكم”.

وكان جوزيف دي سوزا قد أعلن نهاية شهر يونيو عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضع لعزل صحي طوال الفترة الماضية، وبدأت حالته في التحسن، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 36 هدفًا، واهتزت شباكه 25 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.