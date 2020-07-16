دي سوزا يتعافى من كورونا ويستعد للعودة للأهلي

المواطن - مروة نبيل

بدأ البرازيلي جوزيف دي سوزا الاستعداد من أجل العودة إلى جدة والانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Thanks to God I am cured, and already training very hard to be able to return to my best physical level. Thanks to Edu and Eder for the training and all the Support messages. pic.twitter.com/ltvM8ZIjSs — Souza (@souza5) July 16, 2020

دي سوزا يُطمئن الجماهير

ونشر دي سوزا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء أدائه بعض التدريبات، تمهيدا لمشاركته في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وعلق النجم البرازيلي على الفيديو قائلا: “الحمد لله أنا تعافيت من الإصابة بفيروس كورونا، وأتدرب بالفعل لأتمكن من العودة إلى أفضل مستوى جسدي.. وذلك بفضل إدو وإيدر على التدريبات، وأشكركم جميعا على رسائل الدعم”.

دي سوزا وفيروس كورونا

وكان دي سوزا قد تخلف عن الطائرة التي وفرها الاتحاد السعودي لكرة القدم لإعادة اللاعبين من البرازيل، بعدما تأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب إجرائه للمسحة الطبية الخاصة بالوباء العالمي في بلاده.

وطمأن البرازيلي جوزيف دي سوزا الجماهير الأهلاوية على حالته الصحية حاليًا عبر حسابه الخاص على “تويتر”، مؤكدًا عودته إلى جدة قريبًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 36 هدفًا، واهتزت شباكه 25 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



