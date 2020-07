دي سوزا يتعافى من كورونا ويستعد للعودة للأهلي

المواطن - مروة نبيل

بدأ البرازيلي جوزيف دي سوزا الاستعداد من أجل العودة إلى جدة والانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Thanks to God I am cured, and already training very hard to be able to return to my best physical level. Thanks to Edu and Eder for the training and all the Support messages. pic.twitter.com/ltvM8ZIjSs

— Souza (@souza5) July 16, 2020