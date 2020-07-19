رابطة دوري المحترفين تُبارك لمجلس إدارة هيئة الفروسية

المواطن - مروة نبيل

بارك مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه اليوم الأحد.

مجلس إدارة هيئة الفروسية:

وذكر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الرئيس المكلف وأعضاء مجلس إدارة الرابطة يهنئون الأمير بندر بن خالد الفيصل بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية”.

وتابع الحساب الرسمي على “تويتر”: “كما يتوجهون بالتهنئة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتعيينه نائبًا للرئيس، وللأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بتعيينه عضوًا بمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية”.

المسحل يُهنئ مجلس إدارة هيئة الفروسية:

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، قد هنأ مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية على تعيينه اليوم، وتمنى له تحقيق كل ما ينهض بالفروسية السعودية لتحقيق مزيد من النجاحات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وزير الرياضة يشكر القيادة:

وأبدى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سعادته البالغة بتعيينه كنائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ثقته.



