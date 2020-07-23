راموس مطلوب في الدوري الصيني

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الخميس، عن تجدد اهتمام عدد من أندية الدوري الصيني بالتعاقد مع قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس خلال الفترة المقبلة.

سيرجيو راموس

ويرتبط راموس صاحب الـ34 عامًا، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل، وسط أنباء عن اقتراب تجديده، ولكن دون خطوة رسمية حتى الآن.

وأشار موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، إلى الأندية الصينية تدرك أهمية انتقال نجم كبير بحجم راموس إلى الدوري الصيني، وبناءً عليه أرسلت عروضًا مادية ضخمة من أجل إقناعه بالقدوم إلى هناك.

وتابع التقرير: “الأندية الصينية (التي لم يتم الإعلان عنها) على استعداد لدفع 22 مليون يورو كراتب سنوي لقائد ريال مدريد راموس حال ضمه مجانًا، دون دفع رسوم انتقال إلى ناديه”.

وأضاف التقرير الإسباني: “فكرة راموس هي الاستمرار في ريال مدريد، لكن العروض التي ستستمر في التراكم على طاولته مغرية للغاية”.

ويحصل راموس حاليًا على 13 مليون يورو سنويًا مع ريال مدريد، وبالتالي فإن هناك فارقاً كبيراً، حال انتقاله إلى الدوري الصيني.

ريال مدريد

ويُعد راموس من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم بفضل الأهداف المؤثرة التي سجلها في جولات الحسم الأخيرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



