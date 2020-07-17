Real Madrid .. تألق راموس وبنزيمة يُهديه Laliga

المواطن - مروة نبيل

يدين Real Madrid بالفضل لتتويجه بلقب Laliga هذا الموسم إلى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، المدافع الإسباني سيرجيو راموس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بعدما تألقا بشكل لافت خاصة بعد عودة النشاط عقب أزمة فيروس كورونا.

Real Madrid

ونجح المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في استغلال فترة التوقف بسبب كورونا، وقام بتجهيز لاعبي Real Madrid بدنيًا وفنيًا بشكل مميز، وتمكن من قلب الطاولة على برشلونة وخطف لقب Laliga منه.

وخطف راموس وكريم بنزيمة الأنظار منذ عودة النشاط الرياضي، حيث تمكنا من تسجيل 12 هدفًا، ليُساهما في عودة لقب Laliga إلى Real Madrid بعد غياب منذ عام 2017.

وفاز المرينغي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال بالأمس بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز، ليتوج باللقب رسميًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتألق لاعبو المرينغي بشكل لافت هذا الموسم الصعب، إلا أن راموس وكريم بنزيمة شكلا نقطة تحول كبيرة، ولعبا دورًا بارزًا في حصد اللقب، خاصة أن برشلونة كان يتصدر الترتيب بفارق نقطتين قبل توقف النشاط.

Laliga

وحقق المرينغي 10 انتصارات متتالية بعد استئناف النشاط الرياضي، في الوقت الذي تعثر فيه منافسه برشلونة بالتعادل 3 مرات والخسارة في مباراة ضد أوساسونا، ليخسر 9 نقاط هامة في مشواره على المنافسة.

وسجل راموس 5 أهداف خلال العشرة مباريات الأخيرة، فيما أحرز بنزيمة 7 أهداف في الفترة ذاتها، ليكونا هدافي المرينغي في المرحلة الهامة من المنافسة، ويقودا المرينغي لحصد لقب Laliga الموسم الحالي.

هدافي الدوري الإسباني

ويحتل الفرنسي كريم بنزيمة المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 21 هدفًا، وبفارق هدفين عن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويطمح بنزيمة لمواصلة التألق وهز الشباك خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد ليغانيس، أملًا في خطف لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم.



