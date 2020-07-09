رد النصراويين بسبب عدم تواجد صورة لـ حمدالله بالتدريبات

المواطن - محمد سمعه

تفاجأ النصراويون بعدم وجود صورة للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنصر، في تدريبات الفترة الصباحية اليوم الخميس للعالمي.

وكتب أكثر من مغرد نصراوي عبر حساب العالمي في “تويتر” تساؤلًا حول أين يُوجد حمدالله ولماذا لم يظهر في تدريبات النصر اليوم؟

حمدالله يستعد لتمثيل منتخب المغرب

وفي وقت سابق، أوضح مصطفى حجي المدرب المساعد للمنتخب المغربي أنه من الممكن عودة اللاعب عبدالرزاق حمدالله لتمثيل المنتخب المغربي دوليًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار حجي في تصريحات صحافية أن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي، رفض إغلاق الباب بصورة نهائية أمام حمدالله، مضيفًا أنه يفكر في استدعائه خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ صحيفة “المنتخب” المغربية.

وذكر الحساب الرسمي لقنوات أبو ظبي الرياضية أن حمدالله على تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب المغربي بعد ورود أنباء عن تراجعه عن الاعتزال الدولي.

سبب اعتزال حمدالله الدولي

وكان حمدالله أعلن عن اعتزاله اللعب دوليًا مع المنتخب المغربي في نوفمبر الماضي؛ وذلك عقب استبعاده من قائمة أسود الأطلس التي شاركت في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر.

وكتب حمدالله رسالة عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: السلام عليكم، لقد قررت الاعتزال دوليًا.

وبعد تولي المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش تدريب المغرب، لم يتم استدعاء حمدالله لوجود خلافات بين اللاعب والجهاز الفني، ليحسم حمدالله الجدل باعتزاله الدولي.

يذكر أن منتخب المغرب كان ودع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الستة عشر بعد الخسارة من منتخب البنين بركلات الجزاء الترجيحية.