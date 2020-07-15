رد صادم من تاوامبا بسبب مطالب التعاون

المواطن - محمد سمعه

رد اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، على مطالب ناديه بالحصول على 3 ملايين دولار أمريكي، مقابل التفريط فيه لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب تاوامبا عبر حسابه في “تويتر” : “دققوا في المعلومات قبل نشرها، أنا لاعب حر وعقدي مع التعاون انتهى في موسم 2019/2020، وأنا غير مرتبط بالفريق”.

وكانت إدارة نادي التعاون اشترطت الحصول على ما لا يقل عن 3 ملايين دولار مقابل الموافقة على رحيل لياندر تاوامبا إلى أي نادٍ سواء محلي أو خارجي.

العلاقة بين تاوامبا والتعاون تصل لـ طريق مسدود

ووصلت العلاقة بين التعاون ومهاجمه الكاميروني إلى طريق مسدود، لن يتمكن الطرفان من العمل معًا مجددًا سواء لاستكمال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو الموسم المقبل، بسبب تصرفات اللاعب الأخيرة.

وظهر المهاجم الكاميروني إعلاميًا بشكل متكرر مؤخرًا، وعرض اللاعب على عدد من الأندية من قبل وكيل أعماله، بجانب متابعته لحسابات العديد من الأندية، وإلغاء حسابات لها علاقة بناديه، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وكان تاوامبا اشترط على إدارة نادي التعاون زيادة مليون دولار في العام الأخير من عقده، الذي مدد حسب بند الأفضلية مع منحه امتيازات مالية لكل هدف يسجله أو يتسبب فيه ومكافأة لكل فوز يكون المتسبب فيه.

وغاب تاوامبا عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منذ الأول من يوليو الجاري، دون الحصول على إذن مسبق، رغم تفعيل الإدارة لعقده، حيث يوجد به خيار التجديد لموسم ثالث، إلا أنه رفض التوقيع على استمارة التمديد.

تاوامبا يتألق بقوة مع التعاون

ولفت تاوامبا الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتبدي العديد من الأندية السعودية والعربية اهتمامها بالمهاجم الكاميروني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان تاوامبا انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 2018 قادمًا من بارتيزان بلغراد، ولعب معه 45 مباراة في الدوري السعودي وسجل 24 هدفًا، وتوج معه بلقب كأس الملك الموسم الماضي.



