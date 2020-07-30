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رد فعل الأهلي مع العويس بعد الفيديو الساخر
الحارس ألمح برغبته في الانتقال لـ النصر

رد فعل الأهلي مع العويس بعد الفيديو الساخر

2020/07/30
الساعة 11:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رد فعل الأهلي مع العويس بعد الفيديو الساخر محمد العويس في تدريبات الأهلي
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 المغردون يتحدثون عن وجهة العويس المقبلة
2 هجوم شديد بسبب تصرف العويس
3 تعليق ناري بسبب فيديو العويس المثير

أظهر النادي الأهلي رد فعله، وذلك بعد الفيديو الساخر، الذي نشره الحارس محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول مُلمحًا من خلاله برغبته في الانضمام لـ النصر على غرار زميله عبدالفتاح عسيري.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي اليوم الخميس، عبر “تويتر” صورة لـ محمد العويس وهو يشارك في تدريبات الأهلي البدنية بصالة الحديد بمقر النادي، دون توقيع أي عقوبة عليه، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.

العويس
محمد العويس في تدريبات الأهلي

وفي وقت سابق، عرض محمد العويس مقطع الفيديو عبر حسابه في Snap Chat، حيث ظهر المقطع وهو يُجهز أشياءه وحقيبته للذهاب مع عبدالفتاح عسيري المنضم لـ النصر من الأهلي يوم 17 يوليو الجاري.

المغردون يتحدثون عن وجهة العويس المقبلة

وعلّق المغردون على الفيديو حيث قالوا بأن محمد العويس ربما حسم وجهته المقبلة، بالانضمام للفريق النصراوي.

وكتب جمال عارف رسالة نارية عبر حسابه في “تويتر” قائلًا كرد فعل على تصرف حارس الأهلي: “محمد العويس كب العشا!، هل تناسيت ما تعرض له الأهلي في سبيل التعاقد معك ؟”.

هجوم شديد بسبب تصرف العويس

أما الإعلامي الرياضي محمد البكيري فوجّه هجومًا حادًّا للحارس محمد العويس حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالأهلي، وذلك بعد أن نشر فيديو استفز الجمهور الأهلاوي برغبته في الرحيل إلى النصر.

وكتب البكيري عبر حسابه في “تويتر”: “إداريين ولاعبين باتوا يتسابقون من كل باب في تقزيم الأهلي، إيش اللي صاير، حالة بسبب ما أشاهده في الجار على مدى عقود؟”.

 

تعليق ناري بسبب فيديو العويس المثير




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