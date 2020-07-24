رسالة صادمة من دي سوزا لجماهير الأهلي قبل العودة

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب الفريق الكروي الأول بالأهلي، رسالة صادمة وذلك قبل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وكتب دي سوزا عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم لقد تفاجأت عندما اكتشفت أنني أُصبت بـ كورونا من جديد بعد المسحة التي قُمت بها في السعودية، واليوم مر 37 يومًا على شعوري بأعراض كورونا”.

وأضاف دي سوزا: ” كنت أشعر بالصداع وآلام في الجسد لمدة 3 أيام وهذا يعني أن الأعراض لم تظهر علي خلال أكثر من 33 يومًا”.

وتابع دي سوزا: ” كل ما أود قوله، هو أنني سأتبع تعليمات السلطات المحلية، وأريد أن أُوضح أنني لا أنقل المرض حاليًّا لأي شخص، كما أنني أملك حصانة ضد الفيروس”.

الأهلي يطلب لاعبين لتعويض عسيري:

وفي وقت سابق، كشفت إدارة النادي الأهلي عن طلبها من إدارة نادي النصر، وذلك من أجل التنازل عن المدة المتبقية في عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري المنتقل حديثًا لأصفر العاصمة يوم الجمعة الماضية.

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة الأهلي طلبت من إدارة النصر، التنازل عن خدمات اللاعبين “صالح العباس وسامي النجعي” وذلك في مقابل التنازل عن المدة المتبقية للاعب عبدالفتاح عسيري.

ويلعب صالح العباس حاليًّا مع نادي أبها على سبيل الإعارة من النصر، بينما يلعب سامي النجعي مع ضمك على سبيل الإعارة من أصفر العاصمة.

طلب الأهلي لا يُعجب النصر: وكان عبدالفتاح عسيري انضم لـ النصر قادمًا من الأهلي، وقالت تقارير صحافية: إن الأهلي سيبيع المدة المتبقية من عقد عسيري للنصر مقابل 8 ملايين ريال وهو ما رفضه العالمي.



