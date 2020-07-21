رسميًا.. الوسائل تفوز بمناقصة ملعب الجامعة

المواطن - مروة نبيل

حسمت شركة الوسائل مناقصة ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض لصالحها بشكل رسمي، وذلك بعد منافسة قوية من شركة الهلال.

الوسائل تفوز بـ ملعب الجامعة

وأعلنت شركة الوسائل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، عن فوزها بمناقصة ملعب الجامعة بمقطع فيديو مميز.

ونشر حساب الشركة الرسمي مقطع فيديو لأبرز المباريات والبطولات العالمية التي أُقيمت على ملعب الجامعة، وعلق قائلًا: “قريبًا حكاية جديدة، وتجربة رقمية فريدة.. الوعد مع الوسائل السعودية.. ملعب الجامعة للوسائل”.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن العرض المالي لشركة الوسائل ووصل العرض إلى مبلغ 230 مليون ريال لمدة 10 سنوات مقابل 111 مليون ريال لشركة الهلال لمدة 7 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

ملعب الجامعة

وكان من المقرر حسم مصير ملعب جامعة الملك سعود مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتم تأجيل كشف هوية المالك الجديد بسبب بعض الشروط الفنية.

يُذكر أن شركة صلة الرياضية المسوق الحصري لنادي الهلال كانت قد حصلت على حق استثمار ملعب جامعة الملك سعود في عام 2017، ليكون الاستاد الخاص بالزعيم، وينتهي العقد بين الطرفين بنهاية الموسم.



