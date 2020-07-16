رسميًا .. ريال مدريد بطلًا لـ الدوري الإسباني للمرة الـ34

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي ريال مدريد منذ قليل بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، وذلك بعد الفوز على فريق فياريال بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الليجا.

الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد فياريال

وكان الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد فياريال، شهد تألقًا هجوميًا كبيرًا من قبل لاعبي الريال الذين سعوا لإحراز الهدف الأول.

وتمكن الفرنسي كريم بنزيمة من إحراز الهدف الأول لـ الريال ضد فياريال بالدقيقة التاسعة والعشرين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وفياريال بتقدم النادي الملكي بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد ضد فياريال

وفي الشوط الثاني، واصل نادي ريال مدريد ضغطه القوي، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني حتى نجح بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني له من ركلة جزاء بالدقيقة السابعة والسبعين.

وقبل نهاية المباراة، قلّص فريق فياريال النتيجة حيث سجل فيسنتي إيبورا الهدف الوحيد للغواصات الصفراء في شباك ريال مدريد بالدقيقة الثالثة والثمانين.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد الفوز 86 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فياريال عند 57 نقطة في المركز الخامس.

ونجح ريال مدريد في حصد اللقب رقم 34 له في الدوري الإسباني، وذلك بعد فوز برشلونة بلقب الليجا في آخر موسمين.

وتمكن بنزيمة من الوصول إلى 21 هدفًا في الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي بعدما سجل نفس الرصيد من الأهداف بموسم 2018/2019.

وستكون المباراة الأخيرة لنادي ريال مدريد في دوري موسم 2019/2020، ضد ليجانيس يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة والثلاثين.



