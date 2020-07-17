رسميًّا .. النصر يضم عبدالعزيز العلاوي لـ 3 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر، منذ قليل، عن تعاقده مع اللاعب عبدالعزيز العلاوي، ظهير أيسر نادي أحد، ولمدة 3 سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر”: إن مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت وقّع مع اللاعب العلاوي بحضور عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم بالنادي، وذلك بعد اتفاق النصر على شراء المتبقي من عقد اللاعب مع ناديه أحد.

صفقتان لـ النصر خلال أقل من 24 ساعة:

وتأتي صفقة عبدالعزيز العلاوي كثاني صفقة يبرمها العالمي خلال أقل من 24 ساعة، وذلك بعدما أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب عبدالفتاح عسيري من صفوف الأهلي.

وعلّق الإعلامي محمد البكيري المعروف بميوله الاتحادية على صفقة انتقال عبدالفتاح عسيري لـ النصر قائلًا عبر “تويتر”: “مبروك لنادي النصر، زعيم الكرة السعودية القادم، أغلى صفقة لاعب سعودي، عرض الأهلي كان 6 ملايين في 3 سنوات، وعرض الهلال كان 7 ملايين في 3 سنوات، أما عرض النصر فكان 9 ملايين في 3 سنوات، كش ملك”.

تفاصيل عرض النصر لـ عسيري:

ومن ناحية أخرى قيل: إن إدارة النصر، قدمت عرضًا ضخمًا لـ عبدالفتاح عسيري يصل إلى 20 مليون ريال، كراتب خلال عقد مدته 3 سنوات مع تقديم فيلا سكنية وسيارة فاخرة، لإقناع عسيري بالانضمام لأصفر العاصمة وفقًا لـ“عكاظ”.

وشارك عبدالفتاح عسيري مع الأهلي في 112 مباراة في مختلف البطولات القارية والمحلية والعربية، كما سبق له إحراز 22 هدفًا مع الراقي في جميع البطولات، مع صناعة 34 آخرين.

وسبق لـ عبدالفتاح عسيري تسديد 58 كرة على شباك المنافسين مع الأهلي، كما صنع 134 فرصة للتسجيل.

كما تمكن اللاعب عبدالفتاح عسيري من تحقيق 288 مراوغة ناجحة مع الأهلي خلال آخر 4 سنوات في مختلف المسابقات.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن كل هدف سجله عبدالفتاح عسيري لـ الأهلي تُقدر قيمته بمليون ونصف المليون ريال.

وطالب الجمهور الأهلاوي سابقًا قبل رحيل عبدالفتاح عسيري، إدارة الراقي بسرعة تقديم العروض المناسبة للاعب كون رحيله عن الأهلي سيضر الفريق.

وكشف الناقد الرياضي محمد أبو هداية الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية عن موعد انتقال عبدالفتاح عسيري لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب أبو هداية عبر حسابه في “تويتر”: “مصادري الخاصة تقول.. النجم عبدالفتاح عسيري لاعب نصراوي والإعلان الرسمي في الويك إند المقبل!!.. قضي الأمر”.



