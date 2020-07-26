روسيا تبدأ اختبارات لقاح ثانٍ لفيروس كورونا

المواطن - متابعة

صادقت السلطات الصحية الروسية رسمياً على بدء الاختبارات السريرية للقاح مركز “فيكتور” العلمي الحكومي الروسي للفيروسات والتكنولوجيا البيولوجية، ضد فيروس كورونا.

وقالت هيئة الرقابة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا، في بيان، إن “وزارة الصحة الروسية منحت مركز “فيكتور” مصادقة على إجراء الاختبارات السريرية للقاحه الذي يعتبر من الأمصال المرشحة الأبرز”، وفق ما ذكرته قناة “روسيا اليوم”.

وأوضح البيان أنه سيتم تطعيم المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في التجربة باللقاح يوم 27 يوليو (تموز) في إطار بروتوكول الاختبارات السريرية.

وأعلنت رئيسة الهيئة، أنا بوبوفا، يوم 10 يوليو (تموز)، أن “فيكتور” أنجز بنجاح مرحلة الاختبارات قبل السريرية للقاح، الذي وصفته الحكومة الروسية سابقا بأنه أحد الأمصال المرشحة الأساسية.

وتخوض مجموعة من الدول، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودت جائحته بحياة أكثر من 600 ألف شخص حول العالم.

وفي 12 يوليو، أعلنت روسيا عن انتهاء التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف الطبية على لقاح طوره مركز غاماليا للأوبئة والأحياء الدقيقة والذي يعتبر أيضا من الأمصال المرشحة الأبرز في البلاد.



