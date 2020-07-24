روسيا تسجل 5811 حالة كورونا جديدة وعُمان 1145 إصابة

المواطن - متابعة

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5.811 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 154 حالة وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 800.849 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.046 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 588.774 حالة.

من جهة أخرى سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1145 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 4 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 73.791 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 359 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 53.007 حالات.



