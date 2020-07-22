رياض محرز يُقرب صفقة عربية من مانشستر سيتي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن الجزائري الدولي رياض محرز قد يُقرب صفقة عربية مميزة من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رياض محرز يُقرب ابن ناصر من السيتي:

وكشفت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، عن تطور جديد بشأن مستقبل الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي.

وكانت العديد من التقارير الصحافية قد ربطت إسماعيل بن ناصر، بالانتقال إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه مع ميلان هذا الموسم.

وأشارت إذاعة “مونت كارلو”، إلى أن مانشستر سيتي لا يزال متمسكًا بالتعاقد مع ابن ناصر، رغم رفض ميلان لعرض سابق بقيمة 40 مليون يورو.

وأضافت: “مانشستر سيتي استعان أيضًا بخدمات نجمه الجزائي رياض محرز لإقناع مواطنه ابن ناصر، بالانتقال إلى ملعب الاتحاد في الموسم المقبل”.

ويتضمن عقد إسماعيل بن ناصر، صاحب الـ22 عامًا، مع ميلان شرطًا جزائيًّا بقيمة 50 مليون يورو، ولكن لا يمكن تفعيله قبل الصيف المقبل.

رياض محرز يُنافس على لاعب الموسم:

ويُنافس الجزائري الدولي رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في منافسات الموسم الرياضي الحالي، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



