ريما بنت بندر : فخورة بإطلاق أكاديمية مهد

المواطن - مروة نبيل

أعربت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، عن سعادتها بإطلاق أكاديمية مهد الرياضية في السعودية، مساء الاثنين.

ريما بنت بندر فخورة بالأكاديمية:

وتفاعلت الأميرة ريما بنت بندر مع خبر إطلاق أكاديمية مهد بطريقتها، حيث نشرت مقطع فيديو من سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لتهنئة المسؤولين على هذه الخطوة.

وعلقت عضو اللجنة الأولمبية الدولية على الفيديو قائلة: “جا وقت مهد، وفخورة بأول أكاديمية لتطوير والعناية بالمواهب الرياضية في المملكة”.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد انتخبت الأميرة ريما بنت بندر عضوًا في اللجنة، وذلك خلال الجلسة الأولمبية التي عُقدت منتصف الشهر الجاري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أكاديمية مهد:

وانطلقت أكاديمية مهد الرياضية، مساء الاثنين، بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أملًا في صناعة جيل جديد من الأبطال في جميع الرياضات خلال السنوات المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد 6 أقسام رئيسية في الأكاديمية، وهي؛ اكتشاف المواهب وتقييمها بمختلف الرياضات عبر كشافين متخصصين، التدريب من خلال رفع عدد الساعات إلى 3 يوميًّا، وتطوير الأداء الرياضي الساعي إلى تحسين المواهب.

كما تشهد الأكاديمية تواجد أقسام، التميز والابتكار من خلال الأبحاث الرياضية مع كبرى المراكز العالمية، التقنية الرقمية الحديثة من خلال تأسيس قاعدة بيانات وإحصائيات وطنية شاملة، والمنافسات من خلال اختبار قدرة وتحمل المواهب بالاحتكاك مع الفرق العالمية.

وتُعد الأكاديمية هي أحد أضخم الأكاديميات الرياضية في العالم وليس السعودية فقط، لكي تكون بوابة الأبطال الرياضيين نحو المحافل الإقليمية والعالمية.



