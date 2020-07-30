زيدان يرفض ضم ألكانتارا

المواطن - مروة نبيل

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان رفضه لضم نجم بايرن ميونيخ الألماني تياجو ألكانتار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الانتقالات الصيفية في إسبانيا بداية من الرابع من شهر أغسطس المقبل وحتى الخامس من أكتوبر، لتبدأ الأندية رحلة البحث عن صفقات مميزة خلال الفترة الحالية.

زيدان يرفض ألكانتارا

وينتهي عقد ألكانتارا صاحب الـ29 عامًا مع بايرن ميونيخ بنهاية منافسات الموسم الرياضي المقبل، وأعلن النادي الألماني عن استعداده لبيع اللاعب، بعدما ماطل في مفاوضات التجديد، قبل أن يكشف عن رغبته في خوض تجربة جديدة.

وأشار موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، إلى أن بايرن ميونيخ يرغب في الحصول على عائد ما بين 30 و35 مليون يورو من بيع عقد اللاعب الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وأضاف: “أحد الوسطاء عرض تياجو على ريال مدريد، لكن النادي استبعد الأمر تمامًا بأوامر من زين الدين “لأنه غير مهتم به” كونه لاعب يبلغ من العمر 29 عامًا، ولا يرى فيه أي إمكانيات فنية تفوق الثلاثي لوكا مودريتش أو توني كروس أو إيسكو”.

وتابع الموقع الإسباني تقريره: “وقد حدد زيدان أولوياته لتدعيم وسط الريال، بدء من بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، وإدواردو كامافينجا لاعب رين الفرنسي”.

ويرغب المدير الفني الفرنسي دعم قائمة ريال مدريد بلاعبين يحملون مواصفات خاصة، خاصة فيما يتعلق بالعمر، والفائدة الفنية لرسمه التكتيكي، بالإضافة إلى التكلفة المالية التي توافق خطط الإدارة.

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