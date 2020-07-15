زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد فياريال

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عن قائمة المرينغي لمباراة ريال مدريد ضد فياريال المقبلة، والتي شهدت عودة العديد من اللاعبين.

ريال مدريد ضد فياريال

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد فياريال على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت قائمة المرينغي عودة الثلاثي ناتشو فرنانديز وماريانو دياز ولوكا يوفيتش، فيما استمر غياب مارسيلو وخاميس رودريجيز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

قائمة المرينغي

وجاءت قائمة المرينغي لمباراة ريال مدريد ضد فياريال كالتالي؛ تيبو كورتوا، أريولا، ألتوبي، داني كارفاخال، ميليتاو، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، ناتشو، ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي وإيسكو.

ويتواجد في خط هجوم المرينغي كل من؛ إيدين هازارد، كريم بنزيمة، غاريث بيل، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، ماركو أسينسيو، إبراهيم دياز، ماريانو، فينيسيوس ورودريجو.

ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل المرينغي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 83 نقطة من الفوز في 25 مباراة والتعادل في 8 مواجهات، والخسارة في 3 لقاءات.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 79 نقطة، وذلك قبل جولتين على نهاية الليغا هذا الموسم، يليه أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة، بالتساوي مع إشبيلية، ثم فياريال برصيد 57 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن خيتافي وريال سوسيداد.



