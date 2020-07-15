المرينغي يستعيد نجميه قبل مباراة ريال مدريد ضد فياريال

المواطن - مروة نبيل

أنهى المرينغي بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان تحضيراته، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة ريال مدريد ضد فياريال المقرر إقامتها، مساء غدًا الخميس.

ريال مدريد ضد فياريال

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد فياريال على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهد مران المرينغي اليوم في ملعب “فالديبياس”، مشاركة ماريانو دياز وتدربه بشكل طبيعي ويبدو أنه سيكون متاحًا في مباراة ريال مدريد ضد فياريال المقبلة.

وأضاف موقع النادي الإسباني الرسمي، أن الصربي لوكا يوفيتش الذي عاد بالأمس بعد غيابه في آخر مباراتين؛ نظرًا لمخالطة صديق مصاب بفيروس كورونا المستجد، ليكون جاهز هو الآخر للمواجهة.

على الجانب الآخر، شهد مران المرينغي اليوم استمرار غياب الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو الذي يواصل عملية التعافي من الإصابة، حيث واصل التدرب بمفرده على العشب.

ويحتاج المرينغي لتحقيق الفوز في مباراة ريال مدريد ضد فياريال لحسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم رسميًا، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل المرينغي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 83 نقطة من الفوز في 25 مباراة والتعادل في 8 مواجهات، والخسارة في 3 لقاءات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 79 نقطة، وذلك قبل جولتين على نهاية الليغا هذا الموسم، يليه أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة، بالتساوي مع إشبيلية، ثم فياريال برصيد 57 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن خيتافي وريال سوسيداد.



