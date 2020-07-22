سامسونغ تقلب الموازين بهاتف Note 20 Ultra بسبب ألعاب xbox

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشف موقع WinFuture التقني تسريبات هاتف سامسونغ نوت 20 ألترا Samsung Note 20 Ultra، المتوقع إطلاقه في 5 أغسطس في حدث Samsung Unpacked المقبل.

وقال الموقع إن سامسونغ ستقلب الموازين؛ كونها ستطلق أول هاتف متوافق مع وحدة تحكم ألعاب جهاز إكس بوكس Xbox من مايكروسوفت عبر xCloud.

وكانت العلاقات بين شركتي سامسونغ ومايكروسوفت تتميز بالدفء خلال العام الماضي، ففي حدث إطلاق هاتف غالاكسي نوت Galaxy Note الأخير، ظهر الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا نادالا، على خشبة المسرح للكشف عن الشراكة بين الشركتين.

وأعلنت الشركتان أن سامسونغ ستقوم مسبقًا بتثبيت تطبيق مايكروسوفت، Microsoft Your Phone، وتطبيقات أوفيس Office ولينكد إن LinkedIn ووان درايف OneDrive على غالاكسي نوت 10.

وسيكون هناك أكثر من 90 لعبة متاحة للبث على نوت 20 عبر xCloud.

مواصفات هاتف Samsung Note 20 Ultra:

من المتوقع أن يتكون الهاتف من شاشة حجم 6.9 بوصة بدقة 3200 × 1440، ومعدل تحديث 120 هرتز ليكون مفيدًا للعب الألعاب الرسومية المكثفة، كما يتضمن 3 كاميرات الرئيسية منها بدقة 108 ميغابكسل، وأخرى فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل، وعدسة بريسكوب 12 ميغابكسل، ويدعم تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K.

وسيعمل الهاتف على شبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي إما بسعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة.

وسيكون نوت 20 أول هاتف ذكي يحتوي على زجاج الحماية Gorilla Glass 7.



