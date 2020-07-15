سامي الجابر يطمئن على خالد الزيلعي

المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة منه، قام نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر بزيارة نجم النصر السابق وفريق العين الحالي، خالد الزيلعي للاطمئنان على حالته الصحية.

سامي الجابر

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء زيارة سامي الجابر للاعب خالد الزيلعي اليوم، لدعمه خلال فترة مرضه، وأبدوا إعجابهم الشديد بهذه اللافتة من نجم الهلال السابق.

وقال نجم نادي النصر السابق، عبر حسابه على “تويتر”: “أشكر الكابتن سامي الجابر والأستاذ بدر الجابر على الزيارة جزاكم الله خيرًا”.

وتابع خالد الزيلعي في تغريدة أخرى: “أشكر إدارة نادي أبها واللاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري على الدعم المالي المقدم شاكر ومقدر جزاكم الله كل خير”.

وحرص العديد من الرياضيين والأندية على زيارة خالد الزيلعي ودعمه خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتهم؛ إدارة نادي التعاون ممثلة في نائب الرئيس علي الشايعي، والمتحدث الرسمي عبدالله اليوسف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

خالد الزيلعي

وكان خالد الزيلعي قد كشف عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا خاصة أنه بلا وظيفة أو منزل، متمنيًا وقوف وزارة الرياضة معه، قبل أن يتواصل الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل معه هاتفيًا.



