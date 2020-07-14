سانتوس يُثير الجدل بتغريدة عن دجانيني

المواطن - مروة نبيل

أثار حساب نادي سانتوس المكسيكي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حالة من الجدل بعد نشره تغريدة بشأن مهاجم الأهلي دجانيني تافاريس.

سانتوس ودجانيني

ونشر أحد جماهير سانتوس صورة للترحيب بالنجم دجانيني تافاريس، وقال: “اسمحوا لي أن أسبق النادي”، في إشارة إلى التعاقد مع مهاجم فريق الأهلي خلال الفترة الحالية، وقام حساب النادي المكسيكي بإعادة نشر تغريدته.

وكان نجم الرأس الأخضر قد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي من جانب واحد، بعد الشكوى التي تقدم بها مؤخرًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب مستحقاته المالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أزمة دجانيني مع الأهلي

وقال وكيل أعماله، بيدرو كورديرو إنه فسخ عقد موكله مع الأهلي رسميًّا؛ بسبب مستحقاته المالية، مشددًا على أنه أبلغ “فيفا” بفسخ العقد، ويحق للاعب الانتقال إلى أي نادٍ.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا نفى من خلاله وجود مستحقاته مالية متأخرة للاعبه دجانيني تافاريس، ما يسمح له بفسخ التعاقد، موضحًا أن المستحقات عبارة عن راتب شهر واحد.

وأكدت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن سبب أزمة دجانيني مع النادي الأهلي هو رفض المهاجم تخفيض 50% من راتبه، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان مهاجم الرأس الأخضر قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي في صفقة قُدرت بـ10 ملايين يورو تقريبًا.



