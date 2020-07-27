سان جيرمان يخسر مبابي 3 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي، مساء اليوم الاثنين، مزيدًا من التفاصيل بشأن إصابة نجم الفريق كيليان مبابي ومدة غيابه عن الملاعب.

إصابة مبابي:

وكان مبابي قد تعرض لإصابة بالتواء شديد في كاحل القدم اليمنى نتيجة تدخل عنيف، في نهائي كأس فرنسا الذي جمع بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيان، وطُرد على إثره لوي بيرين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز على نظيره سانت إيتيان بهدف دون رد سجله البرازيلي نيمار دا سيلفا، ليقود فريقه لحصد لقب كأس فرنسا للمرة الـ13 في تاريخه.

وذكر بيان باريس سان جيرمان: “خضع كيليان اليوم الاثنين لفحوصات طبية، وتم التأكد من إصابته بالتواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي، وسيحتاج لوقت للتعافي حوالي 3 أسابيع”.

وتأكد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن مباراة باريس سان جيرمان ضد أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمُقرر إقامتها يوم 12 أغسطس المقبل.



