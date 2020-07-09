سبب تجميد ميسي لمفاوضاته مع Barcelona

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الخميس، السر وراء قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي بتجميد مفاوضات تمديد عقده مع Barcelona الإسباني خلال الفترة الحالية.

ميسي مع Barcelona

ولم يحسم ميسي صاحب الـ33 عامًا، موقفه من تجديد عقده مع Barcelona الذي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021 في ظل تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن السبب وراء قطع ميسي مفاوضات تمديد عقده، هو رغبته في الضغط على الإدارة، خاصة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، من أجل ضخ دماء جديدة بالفريق خلال فترة الانتقالات.

ولفتت الصحيفة الكتالونية، إلى أن ليونيل ميسي لم يكن ينوي بقراره الرحيل، وإنما تأجيل المحادثات المتعلقة بتجديد عقده خلال الفترة الحالية.

Barcelona في الدوري

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي Barcelona في الفوز على نظيره إسبانيول بالأمس بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، ليواصل الضغط على ريال مدريد المتصدر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة ليتذيل الترتيب ويتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.