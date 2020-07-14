سبب تواجد السواط في معسكر الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أثار تواجد عبدالمجيد السواط في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المقام حاليًا في أبها، حالة من الجدل خاصة أنه غاب عن تدريبات التعاون خلال الفترة الماضية.

سبب تواجد السواط

وكشف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد أحمد صادق دياب سبب تواجد السواط في معسكر العميد، وقال: “اللاعب لم يتمرن مع الفريق هو فقط دخل زيارة ودية لزملائه لأنه عندما وقع مع الاتحاد لم يتحدث معهم”.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “نرحب بقرار لجنة الاحتراف ونحن نتبع الاتحاد السعودي فيما يصدره من قرارات واللاعب سيكون اتحاديًا بالموسم المقبل، ولا نمانع استمراره مع التعاون حتى نهاية الموسم الحالي”.

الاحتراف تُنصف التعاون

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قد أصدرت، مساء اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بإلزام عبدالمجيد السواط باستكمال منافسات الموسم الرياضي الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أزمة بين التعاون والاتحاد

وأبدت إدارة نادي التعاون استياءها الكبير بسبب ما قام به لاعب الفريق عبدالمجيد السواط بانضمامه إلى معسكر الاتحاد، مؤكدة أنه يرتبط بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل 2020/ 2021.

يُذكر أن إدارة نادي الاتحاد نجحت في حسم صفقة عبدالمجيد السواط رسميًّا، وحصلت على توقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 3 مواسم بداية من الموسم الجديد.



