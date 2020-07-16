سرور عن رحيل مايكون : بعض الغيابات تولد القوة

المواطن - مروة نبيل

علق نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور على رحيل المدافع البرازيلي مايكون عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

النصر لن يتأثر

وقال: “بـ مايكون وبدونه دائمًا النصر عنيد وسيكون فريقنا في يومه بإذن الله لن يتوقف النصر على غياب لاعب؛ لأن الموجودين رجال وكفو وقدها.. دعمنا للفريق هو السر.. في قوة النصر..!”.

وواصل هاشم سرور تغريدته بشأن رحيل مايكون عن العالمي قائلًا: “أخي محب الكيان النصراوي ادعم كل لاعب بما أوتيت من قوة وسترى النتيجة.. قريبًا إن شاء الله”.

وتابع في تغريدة أخرى: “في أحد الأيام فقد النصر أهم مدافعيه على الإطلاق الأسطورة، توفيق المقرن وكنا لاعبين وجماهير نعول عليه بعد الله بالكثير وخشيت الجماهير على الفريق بعد غيابه”.

وأضاف: “وعندها قامت الجماهير بالتشجيع للاعب البديل ولباقي اللاعبين وكسب النصر اللقاءات لقاءً تلو لقاء بعض الغيابات تولد القوة للفريق”.

رحيل مايكون

وودع المدافع البرازيلي مايكون، زملاءه في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وذلك بعد نهاية علاقته بشكل رسمي مع العالمي، لعدم تمديد عقده ليعود رسميًا إلى غلطة سراي التركي.

وأغلقت إدارة نادي النصر ملف استمرار المدافع البرازيلي مايكون بيريرا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بانتهاء المهلة التي تم منحها لإدارة غلطة سراي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مايكون مع النصر

وتعاقد نادي النصر مع المدافع البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019 قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي لمدة موسم ونصف، ويملك النادي التركي عقده حتى يونيو 2021.

ويُعد صاحب الـ31 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة النصر، وساهم في تتويجه الموسم الماضي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك معه هذا الموسم في 26 مباراة بجميع البطولات.



