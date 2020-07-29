سر إصابة نجم ريال مدريد بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية عن السبب الرئيسي وراء إصابة أحد نجوم الفريق الكروي الأول في ريال مدريد بفيروس كورونا، وذلك بعد نهاية موسم 2019/ 2020.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن الفحوصات أثبتت إصابة الدومنيكاني ماريانو دياز؛ كونه لم يرتدِ القناع الواقي أو الكمامة أثناء قيادته لسيارته مع مجموعة من أصدقائه، إضافة لعدم التزامه بقواعد التباعد الاجتماعي، بجانب نزوله لحمام سباحة به مجموعة من الأشخاص قبل استئناف النشاط الرياضي.

وأكدت “ماركا” على أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد شعر بالغضب الشديد تجاه تصرف، كما طالب لاعبي الريال بالحذر وعدم تجاهل تعليمات النجاة من كورونا، قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

خطة مدرب ريال مدريد لمواجهة مان سيتي:

وفي وقت سابق، أقدم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، على خطوة مهمة، وذلك لتجهيز لاعبي الريال، قبل مواجهة نادي مانشستر سيتي أوروبيًّا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد عبر الإنترنت، أن المدرب زيدان حرص على تقسيم اللاعبين لفريقين من أجل إقامة مباراة مُصغرة بينهم، استعدادًا لمواجهة الفريق الإنجليزي بالمسابقة الأوروبية.

وكان ريال مدريد خسر في مباراة الذهاب، من فريق مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو بمدينة مدريد الإسبانية.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي كان أنهى الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019/ 2020 بالمركز الثاني خلف نادي ليفربول المتصدر وبطل المسابقة.

ريال مدريد بطلًا لـ الدوري الإسباني: وتُوج نادي ريال مدريد يوم 16 يوليو الجاري بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، وذلك بعد الفوز على فريق فياريال بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الليجا. وكان الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد فياريال، شهد تألقًا هجوميًّا كبيرًا من قبل لاعبي الريال الذين سعوا لإحراز الهدف الأول. وتمكن الفرنسي كريم بنزيمة من إحراز الهدف الأول لـ الريال ضد فياريال بالدقيقة التاسعة والعشرين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش. وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وفياريال بتقدم النادي الملكي بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، واصل نادي ريال مدريد ضغطه القوي، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني حتى نجح بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني له من ركلة جزاء بالدقيقة السابعة والسبعين.



