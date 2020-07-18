سعادة بين الهلاليين بعودة كاريلو

المواطن - محمد سمعه

وصل النجم البيروفي أندري كاريلو، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الهلال، إلى تدريبات أزرق العاصمة اليوم السبت، وذلك استعدادًا لاستئناف المباريات والنشاط الرياضي في الـ4 من أغسطس المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” صورًا من وصول اللاعب البيروفي كاريلو للانضمام إلى تدريبات أزرق العاصمة.

وأبدت الجماهير الهلالية سعادة بالغة بعودة كاريلو، وذلك من أجل اكتمال القوة الضاربة للفريق الهلالي، استعدادًا لعودة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يُجهز قوته الضاربة بعد عودة كاريلو:

ويرغب الهلال في تواجد كافة نجومه، مع ضمان استعدادهم الجيد وخوضهم لفترة الإعداد بالصورة المناسبة، وذلك من أجل الفوز بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري.

4 أندية تُطارد كارلوس إدواردو:

وفي سياق آخر، سيتنافس الاتحاد والأهلي مع الشباب والوحدة لضم كارلوس إدواردو لاعب الهلال، خاصة أن الأندية الأربعة تبحث عن لاعب ذي قدرات جيدة في مركز خط الوسط المهاجم ويكون قد سبق له اللعب في الدوري السعودي للمحترفين، من أجل التأقلم على الأجواء بصورة سريعة.

وكان وكيل كارلوس إدواردو، ألمح مؤخرًا وخلال تصريحات صحافية أن موكله سيبقى في السعودية، حتى في حال غادر الهلال.

وشارك كارلوس إدواردو مع الهلال ببطولة كأس العالم للأندية 2019، التي أُقيمت في قطر، حيث حقق الأزرق المركز الرابع في البطولة.

وفي سياق آخر، قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل الناقد الحصري لقناة 24 الرياضية: إن نادي الهلال يُفكر في إعادة اللاعب هتان باهبري لصفوف نادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

وتحدث المريسل لـ “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: ”بعد تغريدة كتبها الزميل محمد أبو هداية عن عرض أحد الأندية للاعبه على ناد آخر، بحثت في الموضوع وعلمت أن الهلال سيعرض لاعبه هتان باهبري للعودة مرة أخرى لنادي الشباب”.

ولم ينجح هتان باهبري في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للفريق الهلالي، في ظل وجود الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندري كاريلو.

وكان باهبري انضم لـ الهلال في يناير 2019، قادمًا من الفريق الشبابي، كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا وكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.



