سعيد العويران صاحب أجمل هدف آسيوي في كأس العالم

المواطن - مروة نبيل

حسم نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، سعيد العويران لقب أجمل هدف آسيوي في نهائيات بطولة كأس العالم لصالحه بعد منافسة قوية مع العديد من نجوم القارة المميزين.

سعيد العويران

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة بأهداف القارة المرشحة لجائزة الأفضل في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم، وشهدت تواجد ثنائي المنتخب السعودي الأول، سعيد العويران وفهد الغشيان.

وسجل سعيد العويران هدفًا تاريخيًا في شباك المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم خلال نهائيات بطولة كأس العالم 1994، ليقود المنتخب السعودي لتحقيق الفوز بهدف؛ ليمنح الأخضر التأهل إلى دور الـ16.

وقال حساب كأس آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة: ” بعد مشاركة أكثر من 70 ألف صوت.. سعيد العويران يفوز في استفتاء أجمل هدف آسيوي في نهائيات كأس العالم”.

هدف العويران

وعلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على فوز هدف نجم الأخضر قائلًا: “وجاء فوز هدف العويران في الاستفتاء عن جدارة، بعدما كان اختير ضمن أجمل الأهداف على الإطلاق في تاريخ نهائيات كأس العالم”.

وأضاف: “ويشار إلى أن المحلل الرياضي العالمي جون هيلم كان اعتبر أن هدف سعيد العويران يعتبر برأيه أجمل الأهداف على الإطلاق في تاريخ كأس العالم”.

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